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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» не позволил «Ницце» себя обыграть

04 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Ницца
1:1
Осер
окончен

26-й тур Лиги 1 открылся матчем с участием «Ниццы», которая почти не теряет очки, а на прошлой неделе разгромила «Монако», против «Осера» из зоны вылета, который, правда, уже давно не проигрывает.

Хозяева, конечно же, доминировали на поле, но пропустили с единственного удара в створ у соперника. На 36-й минуте здорово пробил Готье Эн. Еще до перерыва Кефрен Тюрам заработал пенальти, и удар с точки Гаэтана Лаборда был парирован голкипером. Эта же парочка игроков атаки снова обострила, и Лаборд головой здорово замкнул навес - 1:1.

«Ницца» идет на седьмом месте, соперник наконец-то ушел из зоны вылета.

Протокол игры  
Ницца1:1Осер
  36'Эн Готье (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан45'  
Шмейхель КасперЛотомба ЖорданТодибо Жан-КлерДанте БонфимАмрауи АюбБудауи ХишемРосарио Пабло 79' (Белахяне Реда ( 79') Тюрам КефренЛаборд Гаэтан 69' (Браими Билаль ( 69') Моффи Теремас 79' (Баркли Росс ( 79') Диоп Софьян 34' (Буанани Бадредин ( 34')
Запасные: Аталь ЮсефНдайишимийе ЮссуфБулка МарцинВити МаттиаБека Бека Алексис
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре СулейманЗедатка Аким  40'Менса ГидеонМассенжо Хан-Ноа 63' (М'Чангама Юссуф ( 63') Туре БирамаЭн Готье 64' (Синайоко Лассин ( 64') Дембеле Сирики 63' (Перрен Гаэтан ( 63') Аблин Маттис 75' (Ньянг М'Байе ( 75')
Запасные: Бото Кенжи-ВанЖанвье ЖульянЛеон ДонованДануа КевинОтре Матиас
03 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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