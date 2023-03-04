«Осер» не позволил «Ницце» себя обыграть

26-й тур Лиги 1 открылся матчем с участием «Ниццы», которая почти не теряет очки, а на прошлой неделе разгромила «Монако», против «Осера» из зоны вылета, который, правда, уже давно не проигрывает.

Хозяева, конечно же, доминировали на поле, но пропустили с единственного удара в створ у соперника. На 36-й минуте здорово пробил Готье Эн. Еще до перерыва Кефрен Тюрам заработал пенальти, и удар с точки Гаэтана Лаборда был парирован голкипером. Эта же парочка игроков атаки снова обострила, и Лаборд головой здорово замкнул навес - 1:1.

«Ницца» идет на седьмом месте, соперник наконец-то ушел из зоны вылета.