«Осер» не позволил «Ницце» себя обыграть

26-й тур Лиги 1 открылся матчем с участием «Ниццы», которая почти не теряет очки, а на прошлой неделе разгромила «Монако», против «Осера» из зоны вылета, который, правда, уже давно не проигрывает.
Хозяева, конечно же, доминировали на поле, но пропустили с единственного удара в створ у соперника. На 36-й минуте здорово пробил Готье Эн. Еще до перерыва Кефрен Тюрам заработал пенальти, и удар с точки Гаэтана Лаборда был парирован голкипером. Эта же парочка игроков атаки снова обострила, и Лаборд головой здорово замкнул навес - 1:1.
«Ницца» идет на седьмом месте, соперник наконец-то ушел из зоны вылета.
Протокол игры
|36'Эн Готье (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан45'
Шмейхель Каспер•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Амрауи Аюб•Будауи Хишем•Росарио Пабло79' (Белахяне Реда (79') •Тюрам Кефрен•Лаборд Гаэтан69' (Браими Билаль (69') •Моффи Теремас79' (Баркли Росс (79') •Диоп Софьян34' (Буанани Бадредин (34')
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман•Зедатка Аким• 40'Менса Гидеон•Массенжо Хан-Ноа63' (М'Чангама Юссуф (63') •Туре Бирама•Эн Готье64' (Синайоко Лассин (64') •Дембеле Сирики63' (Перрен Гаэтан (63') •Аблин Маттис75' (Ньянг М'Байе (75')
03 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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