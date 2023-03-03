​Месси получил предложение из Саудовской Аравии – раскрыта возможная зарплата аргентинца

В обозримом будущем Лионель Месси и Криштиану Роналду могут снова оказаться в одной лиге. Португалец с недавних пор выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В этой же стране может оказаться и аргентинец.

Как сообщает испанская Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, клуб «Аль-Иттихад» из города Джидда связался с окружением Лионеля Месси и сделал предложение о контракте. Клуб готов платить аргентинцу 94 миллиона долларов в год.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ» во Франции. Действующий контракт 35-летнего форварда истекает по завершению нынешнего сезона.

Месси может пойти по стопам Роналду: Звёзды, которых ждут в Саудовской Аравии