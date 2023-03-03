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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси получил предложение из Саудовской Аравии – раскрыта возможная зарплата аргентинца

03 Марта 2023 • 14:52 Комментировать

В обозримом будущем Лионель Месси и Криштиану Роналду могут снова оказаться в одной лиге. Португалец с недавних пор выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В этой же стране может оказаться и аргентинец.

Как сообщает испанская Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, клуб «Аль-Иттихад» из города Джидда связался с окружением Лионеля Месси и сделал предложение о контракте. Клуб готов платить аргентинцу 94 миллиона долларов в год.

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ» во Франции. Действующий контракт 35-летнего форварда истекает по завершению нынешнего сезона.

Месси может пойти по стопам Роналду: Звёзды, которых ждут в Саудовской Аравии

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Лионель Месси ПСЖ Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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