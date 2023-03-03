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Чемпионат Франции. Лига 1

Прокуратура предъявила звезде «ПСЖ» обвинения в изнасиловании

03 Марта 2023 • 13:52 Комментировать

Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими проходит по делу об изнасиловании. Как сообщают журналисты издания Lequipe, прокуратура объвила обвинительное заключение в адрес звездного африканца.

Источник отмечает, что Хакими уже дал показания по этому делу. Суд предъявил футболисту парижского гранда обвинения и поместил под контроль. После скандальных новостей жена Ашрафа решила подать на развод.

24-летний защитник выступает за парижский гранд с лета 2021 года. Трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Ашраф провел 21 матч в Лиге 1, забил четыре гола и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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