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Чемпионат Франции. Лига 1

Травма Верету оказалась менее серьёзной, чем предполагалось

03 Марта 2023 • 01:07 Комментировать
Марсель
2:2
Анси
окончен после пенальти

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету, получивший травму в четвертьфинальном матче Кубка Франции против «Анси» в среду, опасался, что у него может быть растяжение связок лодыжки. Тем не менее, новости в четверг были хорошими, так как он сообщил, что чувствует себя намного лучше. Об этом сообщает L’Équipe.

Медицинские обследования показали, что у бывшего игрока «Ромы» не было растяжения связок. Ожидается, что в пятницу он будет тренироваться с основной командой под руководством главного тренера Игора Тудора.

В данный момент «Марсель» располагается на втором месте в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор Жордан Верету травмы
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