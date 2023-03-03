Травма Верету оказалась менее серьёзной, чем предполагалось

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету, получивший травму в четвертьфинальном матче Кубка Франции против «Анси» в среду, опасался, что у него может быть растяжение связок лодыжки. Тем не менее, новости в четверг были хорошими, так как он сообщил, что чувствует себя намного лучше. Об этом сообщает L’Équipe.

Медицинские обследования показали, что у бывшего игрока «Ромы» не было растяжения связок. Ожидается, что в пятницу он будет тренироваться с основной командой под руководством главного тренера Игора Тудора.

В данный момент «Марсель» располагается на втором месте в чемпионате Франции.