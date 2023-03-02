​Появились подробности обстрела супермаркета, где оставили послание Месси

В Аргентине в четверг рано утром обстреляли супермаркет, который принадлежит семье супруги Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. На двери здания преступники оставили послание, адресованное звёздному аргентинскому футболисту.

Как сообщает La Nacion, преступники выстрелили в здание супермаркета 14 раз. Предполагается, что это сделали фанаты клуба «Росарио Сентраль». Это соперники «Ньюэллс Олд Бойз», где Месси играл в детском возрасте.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в ближайшие годы Лионель Месси может оказаться в «Ньюэллс Олд Бойз». В настоящий момент чемпион мира играет за «ПСЖ».