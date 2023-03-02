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Чемпионат Франции. Лига 1

​Появились подробности обстрела супермаркета, где оставили послание Месси

02 Марта 2023 • 17:51 Комментировать

В Аргентине в четверг рано утром обстреляли супермаркет, который принадлежит семье супруги Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо. На двери здания преступники оставили послание, адресованное звёздному аргентинскому футболисту.

Как сообщает La Nacion, преступники выстрелили в здание супермаркета 14 раз. Предполагается, что это сделали фанаты клуба «Росарио Сентраль». Это соперники «Ньюэллс Олд Бойз», где Месси играл в детском возрасте.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в ближайшие годы Лионель Месси может оказаться в «Ньюэллс Олд Бойз».  В настоящий момент чемпион мира играет за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ньюэллс Олд Бойз
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