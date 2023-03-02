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Чемпионат Франции. Лига 1

​В Аргентине обстреляли супермаркет и оставили послание Месси

02 Марта 2023 • 17:35 Комментировать (1)

В аргентинском городе Росарио был обстрелян супермаркет. Он принадлежит родственникам Лионеля Месси по линии его супруги Антонеллы Рокуццо. Инцидент произошёл в четверг ранним утром.

Как сообщает Infobae, преступники оставили послание на дверной ручке со следующим текстом: «Месси, мы ждём тебя. Явкин – наркоман, он тебе не поможет».

Отметим, что Пабло Явкин является мэром Росарио.

Лионель Месси в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На клубном уровне звёздный нападающий выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Марта 2023 в 17:40
ай у некотарых 2 миговая ышо не кончелась.. видна вышли из лесу.. ента поняцна - архенцина.. ну што ночь длинных нажей? ждем-с.. А-ха-ха-ха! )))
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