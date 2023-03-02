​В Аргентине обстреляли супермаркет и оставили послание Месси

В аргентинском городе Росарио был обстрелян супермаркет. Он принадлежит родственникам Лионеля Месси по линии его супруги Антонеллы Рокуццо. Инцидент произошёл в четверг ранним утром.

Как сообщает Infobae, преступники оставили послание на дверной ручке со следующим текстом: «Месси, мы ждём тебя. Явкин – наркоман, он тебе не поможет».

Отметим, что Пабло Явкин является мэром Росарио.

Лионель Месси в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На клубном уровне звёздный нападающий выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.