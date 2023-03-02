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Чемпионат Франции. Лига 1

​Джеррард остаётся на радаре «ПСЖ» слухи

02 Марта 2023 • 16:48 Комментировать

В обозримом будущем «ПСЖ» может пойти на смену главного тренера. Кресло под Кристофом Галтье начало шататься после ряда неудачных результатов команды в 2023 году, в частности после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На радаре «ПСЖ» остаётся Стивен Джеррард, о чём рассказывает The Scottish Daily Express. Этот же источник в феврале сообщал о том, что в «ПСЖ» обсуждалась кандидатура СтивиДжи.

Стивен Джеррард находится без работы с октября. Тогда 42-летнего специалиста уволили из «Астон Виллы» по причине неудовлетворительных результатов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард ПСЖ
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