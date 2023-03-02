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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар предлагал «тройничок» звезде сайта для взрослых

02 Марта 2023 • 14:19 Комментировать

В прошлом году бразильянка Ки Алвес попала в заголовки газет. Она, волейболистка, решила уйти из профессионального спорта, чтобы стать звездой одного из сайтов для взрослых. Поговаривают, что поклонником творчества Ки Алвес является звёздный бразильский футболист Неймар, который выступает за «ПСЖ». Однажды Алвес получила от игрока непристойное предложение. Неймар хотел заняться любовью с Ки Алвес и её сестрой-близняшкой Кейт.

«Знаете, что предлагал Неймар? Заняться любовью с нами обеими», - сказала Ки Алвес изданию Marca.

По словам девушки, она отклонила просьбу и добавила, что Неймар что-то неправильно понял.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. «ПСЖ» в 2017 году заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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