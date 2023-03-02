Месси решил, где хочет продолжить карьеру

Стали известны планы звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси на ближайшее будущее. Как информируют журналисты Diario Sport, 35-летнему форварду интересно продолжить карьеру в Европе, а потому он не станет рассматривать предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

Пока точно неизвестно, в каком клубе начнет следующий сезон семикратный обладатель «Золотого мяча». Его действующий трудовой договор с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о продлении, но пока не могут договориться.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Месси в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Лионель сыграл 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 17 мячей и сделал 16 ассистов.

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