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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси решил, где хочет продолжить карьеру

02 Марта 2023 • 12:48 Комментировать (2)

Стали известны планы звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси на ближайшее будущее. Как информируют журналисты Diario Sport, 35-летнему форварду интересно продолжить карьеру в Европе, а потому он не станет рассматривать предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

Пока точно неизвестно, в каком клубе начнет следующий сезон семикратный обладатель «Золотого мяча». Его действующий трудовой договор с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о продлении, но пока не могут договориться.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Месси в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Лионель сыграл 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 17 мячей и сделал 16 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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One Live
02 Марта 2023 в 13:22
Давай в Барсу, хочу очередной 8:2 в ЛЧ)))
Alex1972
02 Марта 2023 в 13:02
Конечно... Успеет ещё на верблюда сесть... 👍..
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