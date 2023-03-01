​Мбаппе поучаствовал в сборе средств для пострадавших от землетрясений в Турции

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в сборе средств, который организовала Федерация футбола Турции. Целью сбора является помощь пострадавшим в результате серии разрушительных землетрясений. Об этом рассказывает турецкий филиал beIN SPORTS.

«Детские мечты очень важны для меня. Я буду использовать все имеющие в моём распоряжении средства, чтобы помочь им», - сказал Мбаппе.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл 29 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 29 голов и 7 результативных передач на партнёров.