Ванда Нара, супруга и агент известного аргентинского нападающего Мауро Икарди, опубликовала в социальных сетях фотографию из спортзала. Девушка решила показать свою естественную красоту без макияжа.

Напомним, что между парой было много конфликтов и некоторые время назад сообщалось о возможном разводе.

Икарди принадлежит французскому «ПСЖ», а в нынешнем сезоне выступает за стамбульский «Галатасарай» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца июня.

В текущем розыгрыше Суперлиги Мауро провел 12 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач.