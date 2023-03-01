​Роналдо поцеловал жену Месси

В понедельник вечером Лионель Месси посетил церемонию награждения в рамках премии The Best. Именно аргентинский форвард получил приз как лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

В социальных сетях появилось видео, на котором Лионель Месси мило беседует с известным в прошлом футболистом Роналдо. Бразилец поздравил аргентинца с триумфом на чемпионате мира, хотя он точно хотел, чтобы турнир выиграла другая сборная.

При встрече Роналдо обнял Лионеля Месси. Звёздный аргентинец на мероприятии был со своей супругой Антонеллой. Её Роналдо даже поцеловал в щёку во время приветствия.