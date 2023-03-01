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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» отреагировал на громкий скандал вокруг Хакими

01 Марта 2023 • 17:20 Комментировать

Пресс-служба «ПСЖ» отреагировала на скандальную ситуацию вокруг марокканского защитника команды Ашрафа Хакими. Игрока обвинили в сексуальном насилии.

«ПСЖ» всячески поддерживает Ашрафа, который не признает обвинения. Мы верим в справедливость. «ПСЖ» - клуб, который выступает за уважение за пределами поля», - говорится в сообщении парижского гранда.

Несколько дней назад в полицию обратилась девушка, которая обвинила звездного футболиста в сексуальном насилии у него дома. Правоохранительные органы начали расследование.

В нынешнем сезоне Лиги 1 защитник провел 21 встречу, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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