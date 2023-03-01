​Роналдо поздравил Месси с победой на чемпионате мира

В декабре Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3. В понедельник Месси присутствовал на церемонии The Best, где ему вручили приз как лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА. На мероприятии звёздный аргентинец повстречал Роналдо. «Зубастик» поздравил Месси с успехом на мундиале.

«Поздравляю с победой на чемпионате мира. Это было красиво. Ты заслужил это, я очень рад за тебя», - высказался Роналдо в ходе милой беседы с Месси.

На клубном уровне Лионель Месси в настоящий момент выступает за «ПСЖ».