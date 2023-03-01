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Чемпионат Франции. Лига 1

Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

01 Марта 2023 • 13:07 Комментировать

Трагические новости из Франции. Скончался легендарный футболист Жюст Фонтен. Ему было 89 лет…

Во французском футболе Жюст Фонтен, выступавший на позиции нападающего, играл за «Ниццу» и «Реймс». В 1953-1960 годах Фонтен был игроком национальной сборной Франции. На чемпионате мира в 1958 году Жюст отметился 13 забитыми голами. Рекорд Фонтена по голам в рамках одного мундиаля до сих пор никому не удалось побить.

Жюст Фонтен четыре раза становился чемпионом Франции и два раза понимал над головой Кубок Франции.  

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Жюст Фонтен
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