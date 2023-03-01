Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Трагические новости из Франции. Скончался легендарный футболист Жюст Фонтен. Ему было 89 лет…

Во французском футболе Жюст Фонтен, выступавший на позиции нападающего, играл за «Ниццу» и «Реймс». В 1953-1960 годах Фонтен был игроком национальной сборной Франции. На чемпионате мира в 1958 году Жюст отметился 13 забитыми голами. Рекорд Фонтена по голам в рамках одного мундиаля до сих пор никому не удалось побить.

Жюст Фонтен четыре раза становился чемпионом Франции и два раза понимал над головой Кубок Франции.