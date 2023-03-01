Экс-игрок «Барселоны»: «Два Марадоны - это один Месси»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Франсиско Карраско прокомментировал победу аргентинского форварда Лионеля Месси в номинации The Best от ФИФА.

«Месси победил во всех сражениях, он открыл все моря. Могу заявить, как человек, который играл с Марадоной: никогда не думал, что скажу это, но два Марадоны – это один Месси. Настольно он крут», - передает слова Карраско El Сhiringuito.

В конце прошлого года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2). По итогам турнира Лионель был признан лучшим футболистом – на его счету семь забитых мячей и три голевые передачи.