Капелло сравнил Месси с Пеле и Марадоной

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о победе 35-летнего нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси в номинации The Best от ФИФА.

«Месси – это футбольный феномен. Лионель находится на одной ступени с Пеле и Марадоной», - передает слова специалиста Legalbet.

Напомним, что помимо Месси в тройку лучших игроков 2022 года были включены нападающие Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Лионель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На мундиале в Катаре «альбиселесте» в финальном матче победили Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.