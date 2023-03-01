Владельца «ПСЖ» обвиняют в пытках и насилии

Владельцу «ПСЖ» грозят серьёзные неприятности - его обвиняют в похищении человека и пытках, осуществленных, естественно, не им лично, а по его приказу. История чем-то напоминает печальный казус журналиста Хашогги, которого выкрали по приказу принца Саудовской Аравии в 2018 году, после чего казнили изощренным способом - чисто по-восточному.
Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, аналогичные проблемы грозят могущественному Нассеру Аль-Хелаифи. Они выдвинуты со стороны некоего Тайеба Бенабдеррахмана - этот человек утверждает, что в 2020 году подвергся насилию за то, что имел компрометирующие Аль-Хелаифи документы и грозился опубликовать их. Они связаны с прошедшим в Катаре Мундиалем, по поводу которого и так было немало подозрений, что право на проведение турнира было попросту куплено.
Бенабдеррахман обратился во французскую прокуратуру, и, как уточняет источник, уже назначены судьи, которые будут заниматься этим вопросом.
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