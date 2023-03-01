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Чемпионат Франции. Лига 1

Владельца «ПСЖ» обвиняют в пытках и насилии

01 Марта 2023 • 00:45 Комментировать

Владельцу «ПСЖ» грозят серьёзные неприятности - его обвиняют в похищении человека и пытках, осуществленных, естественно, не им лично, а по его приказу. История чем-то напоминает печальный казус журналиста Хашогги, которого выкрали по приказу принца Саудовской Аравии в 2018 году, после чего казнили изощренным способом - чисто по-восточному.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, аналогичные проблемы грозят могущественному Нассеру Аль-Хелаифи. Они выдвинуты со стороны некоего Тайеба Бенабдеррахмана - этот человек утверждает, что в 2020 году подвергся насилию за то, что имел компрометирующие Аль-Хелаифи документы и грозился опубликовать их. Они связаны с прошедшим в Катаре Мундиалем, по поводу которого и так было немало подозрений, что право на проведение турнира было попросту куплено.

Бенабдеррахман обратился во французскую прокуратуру, и, как уточняет источник, уже назначены судьи, которые будут заниматься этим вопросом. 

Как вы считаете, Аль-Хелаифи виновен?
Конечно, у него на лице написано - ему плевать на права и законы Дыма без огня не бывает Вряд ли он стал бы опускаться до такого Это все - пустые инсинуации
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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