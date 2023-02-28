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Чемпионат Франции. Лига 1

Боков: «Головин очень ценен для «Монако», его хотят удержать любыми способами»

28 Февраля 2023 • 15:06 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Боков прокомментировал подписание нового контракта между полузащитником Александром Головиным и «Монако».

«Продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако». И логично, что они хотят сохранить его на как можно более долгий срок. Стараются удержать его всеми способами», - приводит слова Бокова издание «РБ Спорт».

Новое трудовое соглашение 26-летнего российского полузащитника с «монегасками» рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 24 поединка, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Максим Боков Александр Головин
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