​Ле Грэ подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции

Ноэль ле Грэ во вторник официально подал в отставку с должности президента Федерации футбола Франции.

Напомним, что Ноэль ле Грэ был отстранён от работы в январе. Этому предшествовала критика в адрес функционера за проявление неуважения к Зинедину Зидану.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы видеть на должности президента Федерации футбола Мишеля Платини. В своё время он был главой УЕФА.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Франции добралась до финала, где проиграла Аргентине по пенальти после ничьей со счётом 3:3.