В прессе продолжают появляться слухи о будущем звёздного Килиана Мбаппе. Действующий контракт позволяет форварду покинуть «ПСЖ» посреди 2024 календарного года. Таким образом, цена на Мбаппе ближайшим летом будет относительно низкой. Именно по этой причине гранд Лиги 1 стремится активировать опцию продления контракта с 24-летним футболистом. В Париже понимают, что Килиан покинет клуб в обозримом будущем, и хотят на этом хорошо заработать, рассказывает Fichajes.

В своё время «ПСЖ» заплатил «Монако» за трансфер Килиана Мбаппе 180 миллионов евро. За парижан нападающий провёл 246 матчей, в которых забил 200 голов и отдал 95 результативных передач на партнёров.