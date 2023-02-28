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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» понимает, что Мбаппе уйдёт, но хочет продлить контракт – раскрыта причина слухи

28 Февраля 2023 • 10:34 Комментировать

В прессе продолжают появляться слухи о будущем звёздного Килиана Мбаппе. Действующий контракт позволяет форварду покинуть «ПСЖ» посреди 2024 календарного года. Таким образом, цена на Мбаппе ближайшим летом будет относительно низкой. Именно по этой причине гранд Лиги 1 стремится активировать опцию продления контракта с 24-летним футболистом. В Париже понимают, что Килиан покинет клуб в обозримом будущем, и хотят на этом хорошо заработать, рассказывает Fichajes.

В своё время «ПСЖ» заплатил «Монако» за трансфер Килиана Мбаппе 180 миллионов евро. За парижан нападающий провёл 246 матчей, в которых забил 200 голов и отдал 95 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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