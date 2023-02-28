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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам выбрал лучшего футболиста года - это не Месси

28 Февраля 2023 • 10:22 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам назвал свою тройку лучших игроков по итогам минувшего года. На первую строчку специалист поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Второе место занял форвард «Реала» Карим Бензема. Топ-3 замкнул аргентинец Лионель Месси.

В итоговом голосовании Месси стал победителем в номинации The Best. Второе место было отдано Мбаппе, а третье – Бензема.

В голосовании принимали участие капитаны и наставники сборных, журналисты и болельщики на сайте ФИФА.

Напомним, что в прошлом году Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира, прошедшего в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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