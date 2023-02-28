Скалони не включил Мбаппе и Бензема в тройку лучших футболистов 2022 года

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони выбрал тройку лучших футболистов 2022 года. Примечательно, что специалист не включил в свой топ ни одного французского игрока.

Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола, на первом месте в рейтинге тренера расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в итоге стал обладателем приза The Best.

Второе место занял еще один аргентинец – форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Топ-3 замкнул хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Напомним, что в итоговом голосовании помимо Месси в тройку вошли Килиан Мбаппе и Карим Бензема.