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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси назвал лучшего тренера 2022 года

28 Февраля 2023 • 09:28 Комментировать

Журналисты разузнали, за кого отдал свой голос аргентинский нападающий Лионель Месси при выборе лучшего тренера в номинации The Best от ФИФА.

На первую позицию 35-летний форвард поставил наставника национальной сборной Аргентины Лионеля Скалони. Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а топ-3 замкнул рулевой сборной Франции Дидье Дешам.

Напомним, что тренером года был признан Скалони. В тройку также попали Карло Анчелотти и Гвардиола.

Под руководством Скалони сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном противостоянии южноамериканцы победили команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лионель Скалони
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