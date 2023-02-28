Месси назвал лучшего тренера 2022 года

Журналисты разузнали, за кого отдал свой голос аргентинский нападающий Лионель Месси при выборе лучшего тренера в номинации The Best от ФИФА.

На первую позицию 35-летний форвард поставил наставника национальной сборной Аргентины Лионеля Скалони. Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а топ-3 замкнул рулевой сборной Франции Дидье Дешам.

Напомним, что тренером года был признан Скалони. В тройку также попали Карло Анчелотти и Гвардиола.

Под руководством Скалони сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном противостоянии южноамериканцы победили команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).