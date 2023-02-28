Месси назвал топ-3 лучших игроков 2022 года, проигнорировав Роналду

Стало известно за кого проголосовал нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси при выборе лучшего игрока минувшего года.

На первую строчку он поставил одноклубника Неймара. Вторым стал еще один партнер Лео по парижскому клубу – француз Килиан Мбаппе. Топ-3 замкнул нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

В итоговом голосовании The Best победу отпраздновал Месси. Вторым стал Мбаппе, а третьим – Бензема. Это третья подобная награда для 35-летнего аргентинца в карьере.

В конце 2022 года Лионель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира с семью голами и тремя ассистами.