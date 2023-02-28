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Чемпионат Франции. Лига 1

Топ-игрока «ПСЖ» обвинили в сексуальном насилии

28 Февраля 2023 • 08:57 Комментировать

Защитника Ашрафа Хакими, выступающего за французский «ПСЖ», обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщается на станицах Le parisien.

Как стало известно источнику, в прошлый уик-энд домой к марокканскому футболисту приехала девушка. По словам пострадавшей, Хакими начал ее целовать и раздевать. В процессе игрок начал сексуально домогаться своей гостьи, что ей не понравилось. Девушка оттолкнула Ашрафа и уехала домой. Спустя день она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Хакими провел в нынешнем сезоне чемпионата Франции 21 матч. 24-летний марокканский защитник записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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