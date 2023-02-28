Президент ФИФА Инфантино восхитился игрой Мбаппе

Глава международной федерации футбола Джанни Инфантино поделился мнением об игре нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – один из тех футболистов, ради которых болельщики приходят на стадион. Каждый раз, когда он получает мяч, может произойти что-то невероятное. Мы ждем чудес от него в каждой игре. Меня очень впечатляет его игра», - передает слова Джанни RMC Sport.

По итогам 2022 года 24-летний француз попал в символическую сборную по версии ФИФА.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 21 поединок, записав на свой счет 17 забитых мячей и три результативные передачи.