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Месси опубликовал пост после получения награды лучшему игроку 2022 года

28 Февраля 2023 • 08:45 Комментировать

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил пост в социальных сетях после получения награды лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА

«Благодарю всех, кто помог мне получить этот приз. Также хочу поздравить всех обладателей наград от ФИФА. Особенно Эмилиано Мартинеса и Лионеля Скалони. Они заслуженно получили награды. Всех обнял, до скорых встреч», - говорится в публикации 35-летнего футболиста.

Отметим, что Месси в третий раз в карьере получил награду от ФИФА. Ранее он выигрывал ее в 2009 и 2019 годах.

Лионель в конце прошлого года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На мундиале форвард отметился семью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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