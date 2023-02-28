Источник: Хакими обвиняют в сексуальных домогательствах

Очередная неприятность в стане «ПСЖ» - защитника команды и марокканской сборной Ашрафа Хакими подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к 23-летней девушке. Инцидент имел место в середине января, сообщает издание Le Parisien.

Как уточняется, молодые люди познакомились в Инстаграме, после чего девушка прибыла к игроку, что называется, «на район» - в Булонь. Там он, как сообщается, начал целовать ее, сперва в губы, затем приступил к снятию верхней одежды - и в этот момент пострадавшей удалось вырваться и дозвониться до вызванного на помощь друга.

Насколько это серьезное происшествие - судите сами. Но оно может дорого обойтись Хакими и «ПСЖ» - Дани Алвес, также «залетевший» с 23-летней, не даст соврать.