Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Хакими обвиняют в сексуальных домогательствах

28 Февраля 2023 • 05:41 Комментировать

Очередная неприятность в стане «ПСЖ» - защитника команды и марокканской сборной Ашрафа Хакими подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к 23-летней девушке. Инцидент имел место в середине января, сообщает издание Le Parisien.

Как уточняется, молодые люди познакомились в Инстаграме, после чего девушка прибыла к игроку, что называется, «на район» - в Булонь. Там он, как сообщается, начал целовать ее, сперва в губы, затем приступил к снятию верхней одежды - и в этот момент пострадавшей удалось вырваться и дозвониться до вызванного на помощь друга.

Насколько это серьезное происшествие - судите сами. Но оно может дорого обойтись Хакими и «ПСЖ» - Дани Алвес, также «залетевший» с 23-летней, не даст соврать. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
06:06 · Франция. Лига 1
Верратти: «Ещё рано праздновать чемпионский титул»
05:41 · Франция. Лига 1
Источник: Хакими обвиняют в сексуальных домогательствах
02:08 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк предпочёл Месси Салаху в голосовании за звание лучшего игрока 2022 года
01:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе высказался о вручении Месси награды лучшему игроку года
01:15 · Франция. Лига 1
Месси – первый игрок, признававшийся ФИФА лучшим по итогам года в трёх разных десятилетиях
01:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался после получения награды лучшему игроку 2022 года 1
00:43 · Франция. Лига 1
Месси обошёл Роналду по количеству попаданий в сборную лучших игроков года от ФИФА 1
00:05 · Франция. Лига 1
Головин прокомментировал новый контракт с «Монако»
27 Февраля
22:48 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» связался с агентом Коло-Муани
21:15 · Франция. Лига 1
Паулета: «Мбаппе может побить рекорды Роналду и Месси»
20:46 · Франция. Лига 1
Белоус: «Новый контракт Головина говорит о том, что он нужен клубу»
19:27 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Араухо 1
18:37 · Франция. Лига 1
Гранат – о новом контракте Головина: «Правильно поступил»
17:05 · Франция. Лига 1
Канчельскис — о Головине: «Продление контракта с «Монако» — хорошая сделка»
16:18 · Франция. Лига 1
​Первый тренер Головина высказался о продлении игроком контракта с «Монако»
Все новости
Рекомендуем