​Первый тренер Головина высказался о продлении игроком контракта с «Монако»

В понедельник в прессу просочилась информация о том, что Александр Головин подписал новый контракт с «Монако». Александр Плясунов, который был первым тренером полузащитника, дал комментарий на этот счёт.

«Я не знаю политику клуба «Монако». Если клуб переподписал контракт с Головиным, значит, всё нормально. Он на месте, постоянно играет в составе и забивает. Почему быть недовольным за него?» - высказался Плясунов, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. За это время россиянин поучаствовал в 166 официальных матчах. На счету Головина 23 гола и 32 результативных паса на партнёров.

«Монако» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на 10 очков.