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Чемпионат Франции. Лига 1

​Сенников поддержал решение Головина продлить контракт с «Монако»

27 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать (1)

В понедельник появилась информация о том, что Александр Головин поставил подписи под новым контрактом с «Монако». Комментарий на этот счёт дал бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников. Он поддержал решение футболиста продлить контракт с клубом французской Лиги 1 на фоне интереса со стороны дортмундской «Боруссии».

«Понятно, что «Боруссия» чуть повыше. Но приоритетом стоит чемпионат Англии: если туда зовут, то надо ехать. Ещё можно назвать по два или три клуба от каждого топ-чемпионата. Но смысл уезжать из «Монако», который борется за чемпионство во Франции?» - высказался Сенников, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из московского ЦСКА. С тех пор россиянин провёл за клуб Лиги 1 166 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 32 голевых паса на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает третье место в таблице Лиги 1. «Красно-белые» отстают от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Сенников Александр Головин
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27 Февраля 2023 в 16:00
Есть еще нюанс, что не факт, что заиграет в Боруссии!
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