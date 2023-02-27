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Чемпионат Франции. Лига 1

​Продление контракта с Мбаппе – приоритет «ПСЖ» слухи

27 Февраля 2023 • 14:38 Комментировать

Приоритетной целью Килиана Мбаппе на ближайшее время является продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Действующее трудовое соглашение Килиана Мбаппе даёт ему право покинуть «ПСЖ» летом 2024 года. Учитывая ситуацию, гранду Лиги 1 будет выгоднее продать форварда ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Впрочем, в «ПСЖ» надеются активировать опцию продления соглашения с Мбаппе с согласия игрока.

Всего за «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл 246 матчей. В них звёздный нападающий записал на свой счёт 200 голов и 95 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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