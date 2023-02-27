​Созин: «Теперь клуб, который захочет купить Головина, будет платить больше денег»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался насчёт новости о том, что Александр Головин подписал новый контракт с «Монако», рассчитанный до средины 2026 года.

«Он заключил контракт на улучшенных условиях. Теперь, чтобы его купили, нужно дать больше денег «Монако». Это коммерческий ход. Это ведь не значит, что Головин теперь дом купит в Монако. Теперь клуб, который захочет его купить, будет платить больше денег», - сказал Созин, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Александр Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года – после домашнего для сборной России чемпионата мира. Если брать сезон 2022/2023, то Головин провёл 35 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.