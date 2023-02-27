​Мостовой прокомментировал новость о продлении контракта Головиным

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Александр Головин пролонгировал трудовое соглашение с «Монако».

«Наверное, со стороны футболиста это правильный ход», - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Мостовой отметил, что Головин находится в прекрасном месте и является одним из лидеров «Монако», поэтому с его стороны продление контракта является правильным.

Александр Головин проводит за «Монако» пятый сезон. Всего за монегасков он провёл 166 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 32 результативных паса на партнёров.