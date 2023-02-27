Неймар показал новую форму «ПСЖ»

В интернете появилась фотография звездного форварда Неймара в новой экипировке «ПСЖ», в которой команда будет выступать в сезоне-2023/2024. Снимок разместили журналисты La Source Parisienne.

Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками, олицетворяя флаг страны. «ПСЖ» будет использовать этот комплект в гостевых играх.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Неймара из парижского гранда. Интерес к нему приписывали лондонскому «Челси».

В этом сезоне бразилец принял участие в 19 матчах Лиги 1, забил 12 мячей и сделал десять голевых передач. Контракт нападающего рассчитан до середины 2027 года.