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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар показал новую форму «ПСЖ»

27 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать (1)

В интернете появилась фотография звездного форварда Неймара в новой экипировке «ПСЖ», в которой команда будет выступать в сезоне-2023/2024. Снимок разместили журналисты La Source Parisienne.

Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками, олицетворяя флаг страны. «ПСЖ» будет использовать этот комплект в гостевых играх.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Неймара из парижского гранда. Интерес к нему приписывали лондонскому «Челси».

В этом сезоне бразилец принял участие в 19 матчах Лиги 1, забил 12 мячей и сделал десять голевых передач. Контракт нападающего рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Февраля 2023 в 12:55
Ногу лечи, чудо... А лучше голову...
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