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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси или Роналду: Хасбик рассказал, кто лучше

27 Февраля 2023 • 11:39 Комментировать

Популярный дагестанский блогер Хасбик разместил в своих социальных сетях пост, в котором сравнил аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Свою публикацию он подписал следующим образом: «Месси все еще лучше». Публикация блогера собрала почти 22 миллиона просмотров.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. На прошедшем турнире 35-летний форвард забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

Роналду с января 2023 года выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». На его счету восемь голов в пяти играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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