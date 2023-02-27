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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» определился с будущим Галтье

27 Февраля 2023 • 11:32 Комментировать

Боссы столичного «ПСЖ» приняли решение о будущем главного тренера команды Кристофа Галтье. Как информирует RMC Sport, в парижском гранде хотят оставить специалиста у руля коллектива до завершения сезона-2022/2023.

Источник отмечает, что тренеру позволят продолжить работу, даже если «ПСЖ» не сможет добиться успеха в Лиге чемпионов. В клубе решили, что нет смысла менять наставника посредине сезона. Решение о будущем Галтье будет принято летом.

Ранее сообщалось, что преемником Кристофа может стать Зинедин Зидан. Последним местом работы француза был мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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