«ПСЖ» определился с будущим Галтье

Боссы столичного «ПСЖ» приняли решение о будущем главного тренера команды Кристофа Галтье. Как информирует RMC Sport, в парижском гранде хотят оставить специалиста у руля коллектива до завершения сезона-2022/2023.

Источник отмечает, что тренеру позволят продолжить работу, даже если «ПСЖ» не сможет добиться успеха в Лиге чемпионов. В клубе решили, что нет смысла менять наставника посредине сезона. Решение о будущем Галтье будет принято летом.

Ранее сообщалось, что преемником Кристофа может стать Зинедин Зидан. Последним местом работы француза был мадридский «Реал».