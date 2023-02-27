Галтье предсказал будущее Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением об одном из лидеров столичной команды – французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Килиан установил новый рекорд, забив 200-й гол за клуб. Да, мы помним об Эдинсоне Кавани, но Килиан побьет его достижение. Уверен, что он станет лучшим форвардом в мире. Мбаппе очень быстро бегает, он вообще все делает быстро и умеет решать исходы важных матчей», - передает слова специалиста издание Lequipe.

Во вчерашнем поединке 25-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» отпраздновал победу над «Марселем» со счетом 3:0. В активе Мбаппе два забитых мяча.