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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье предсказал будущее Мбаппе

27 Февраля 2023 • 09:33 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением об одном из лидеров столичной команды – французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Килиан установил новый рекорд, забив 200-й гол за клуб. Да, мы помним об Эдинсоне Кавани, но Килиан побьет его достижение. Уверен, что он станет лучшим форвардом в мире. Мбаппе очень быстро бегает, он вообще все делает быстро и умеет решать исходы важных матчей», - передает слова специалиста издание Lequipe.

Во вчерашнем поединке 25-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» отпраздновал победу над «Марселем» со счетом 3:0. В активе Мбаппе два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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