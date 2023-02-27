Галтье рассказал о серьёзной травме Кимпембе

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе выбыл до конца нынешнего сезона из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер столичного коллектива Кристоф Галтье.

«Очень жаль, но Преснел серьезно травмировался. Он не сможет выйти на поле до конца сезона. У Кимпембе очень сильная боль в ахилле. Все серьезно», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что защитник получил травму в начале поединка 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Игрока унесли с поля на носилках.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Преснел провел 11 поединков, в которых получил три желтые карточки.