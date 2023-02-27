Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Марселя»: «Мбаппе - футболист с другой планеты»

27 Февраля 2023 • 08:09 Комментировать

Наставник «Марселя» Игор Тудор высказался о домашнем поражении от столичного «ПСЖ» в поединке 25-го тура чемпионата Франции. Встреча на «Велодроме» завершилась победой парижского гранда со счетом 3:0. Дубль оформил Мбаппе, еще один гол забил Месси.

«Мбаппе был везде, ведь он игрок с другой планеты. У «ПСЖ» была предельная мотивация на эту игру, они сыграли очень сконцентрировано. Парижане очень много бегали, чего не наблюдалось за ними ранее. Тяжело действовать против них, если они в таких хороших кондициях», - передает слова тренера Lequipe.

По итогам 25 туров «ПСЖ» увеличил отрыв от идущего вторым «Марселя» на восемь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Игор Тудор Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
08:41 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал о серьёзной травме Кимпембе
08:09 · Франция. Лига 1
Тренер «Марселя»: «Мбаппе - футболист с другой планеты»
06:01 · Италия. Серия А
«ПСЖ» тоже хочет Леау
05:07 · Франция. Лига 1
«Реймс» не забивал столь быстрые два гола с 1960 года
04:03 · Франция. Лига 1
«Монако» более полувека не проигрывало с крупным счетом «Ницце»
03:30 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил 200-й гол за «ПСЖ» и сравнялся с Кавани
26 Февраля
23:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы 1
22:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:04 · Франция. Лига 1
После вылета из еврокубков «Монако» разгромно проиграл «Ницце»
18:54 · Франция. Лига 1
«Аяччо» почти выбрался из зоны вылета, обыграв «Труа»
18:54 · Франция. Лига 1
«Ренн» удержал победный счёт в матче с «Нантом»
18:53 · Франция. Лига 1
«Реймс» легко и быстро разобрался с «Тулузой»
18:52 · Франция. Лига 1
«Клермон» после трёх поражений поделил очки со «Страсбургом»
18:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:35 · Франция. Лига 1
Рианчо считает, что Головин способен играть в основном составе сборной Испании
Все новости
Рекомендуем