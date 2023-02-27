Тренер «Марселя»: «Мбаппе - футболист с другой планеты»

Наставник «Марселя» Игор Тудор высказался о домашнем поражении от столичного «ПСЖ» в поединке 25-го тура чемпионата Франции. Встреча на «Велодроме» завершилась победой парижского гранда со счетом 3:0. Дубль оформил Мбаппе, еще один гол забил Месси.

«Мбаппе был везде, ведь он игрок с другой планеты. У «ПСЖ» была предельная мотивация на эту игру, они сыграли очень сконцентрировано. Парижане очень много бегали, чего не наблюдалось за ними ранее. Тяжело действовать против них, если они в таких хороших кондициях», - передает слова тренера Lequipe.

По итогам 25 туров «ПСЖ» увеличил отрыв от идущего вторым «Марселя» на восемь баллов.