«Реймс» не забивал столь быстрые два гола с 1960 года

В матче двадцать пятого тура французского чемпионата Лиги 1 «Реймс» с крупным счетом переиграл «Тулузу», забив той два быстрых мяча - на четвертой минуте отличился Дзюня Ито, а через три минуты «добавил» и Маршалл Мунетси.

Как оказалось, «Реймс» не забивал так быстро сразу два мяча в матче чемпионата Франции аж с 1960 года. Тогда, 28 мая 1960 года, это случилось в игре против «Гавра». В том сезоне «Реймс» стал чемпионом Франции в пятый раз в своей истории, а «Гавр» занял седьмое место.

В следующем, двадцать шестом туре чемпионата, «Реймс» примет в домашнем матче «Аяччо». Это случится пятого марта.