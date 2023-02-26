«Аяччо» почти выбрался из зоны вылета, обыграв «Труа»

Представители зоны вылета Лиги 1, «Аяччо» и «Труа», встретились в 25-м туре чемпионата Франции. Гости выиграли первый тайм благодаря результативному удару Мама Бальде. Забегая вперед, скажем, что он подвел свою команду на 76-й минуте, получив два предупреждения практически подряд. Но до того с интервалом в шесть минут соперник забил дважды - Юсеф Белайли реализовал 11-метровый, а Мунем эль-Идрисси отличился с игры.
Победа со счетом 2:1 позволила «Аяччо» выйти на 17-е место. Соперник - предпоследний.
Протокол игры
|23'Бальде Мама (0:1)
|(1:1) Белайли Юсеф62'
|(2:1) Эль-Идрисси Мунем68'
Леруа Бенжамен•Видаль Клеман 51'84' (Альфонс Микаэль (84') •Гонсалес Омар II•Авинель Седрик•Диалло Исмаэль•Амума Ромен•Маршетти Венсан• 77'Кутадьер Матьё•Баяла Сириль79' (Баррето Микаэль (79') •Эль-Идрисси Мунем•Белайли Юсеф83' (Нури Рияд (83')
Галлон Готье•Поросо Джексон82' (Рипар Рено (82') •Рами Адиль82' (Ларуси Яссер (82') •Сальмье Йоанн•Бруус Андреас•Конте Абду82' (Палмер-Браун Эрик (82') •Агум Люсьен•Шавалерин Ксавье•Лопеш Рони90' (Тибиди Алексис (90') •Одоберт Уилсон82' (Угбо Ике (82') •Бальде Мама 71' 76'
Запасные: Зукру Танги•Куаме Роминигуе•Лис Матеуш•Danel Dongmo
26 февраля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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