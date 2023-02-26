«Аяччо» почти выбрался из зоны вылета, обыграв «Труа»

Представители зоны вылета Лиги 1, «Аяччо» и «Труа», встретились в 25-м туре чемпионата Франции. Гости выиграли первый тайм благодаря результативному удару Мама Бальде. Забегая вперед, скажем, что он подвел свою команду на 76-й минуте, получив два предупреждения практически подряд. Но до того с интервалом в шесть минут соперник забил дважды - Юсеф Белайли реализовал 11-метровый, а Мунем эль-Идрисси отличился с игры.

Победа со счетом 2:1 позволила «Аяччо» выйти на 17-е место. Соперник - предпоследний.