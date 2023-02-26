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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аяччо» почти выбрался из зоны вылета, обыграв «Труа»

26 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать
Аяччо
2:1
Труа
окончен

Представители зоны вылета Лиги 1, «Аяччо» и «Труа», встретились в 25-м туре чемпионата Франции. Гости выиграли первый тайм благодаря результативному удару Мама Бальде. Забегая вперед, скажем, что он подвел свою команду на 76-й минуте, получив два предупреждения практически подряд. Но до того с интервалом в шесть минут соперник забил дважды - Юсеф Белайли реализовал 11-метровый, а Мунем эль-Идрисси отличился с игры.

Победа со счетом 2:1 позволила «Аяччо» выйти на 17-е место. Соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Аяччо2:1Труа
  23'Бальде Мама (0:1)
(1:1) Белайли Юсеф62'  
(2:1) Эль-Идрисси Мунем68'  
Леруа БенжаменВидаль Клеман  51' 84' (Альфонс Микаэль ( 84') Гонсалес Омар IIАвинель СедрикДиалло ИсмаэльАмума РоменМаршетти Венсан  77'Кутадьер МатьёБаяла Сириль 79' (Баррето Микаэль ( 79') Эль-Идрисси МунемБелайли Юсеф 83' (Нури Рияд ( 83')
Запасные: Сумано МуссаСпадануда КевинСоллакаро Франсуа-ЖозефДжитте МуссаМайембо Фернан
Галлон ГотьеПоросо Джексон 82' (Рипар Рено ( 82') Рами Адиль 82' (Ларуси Яссер ( 82') Сальмье ЙоаннБруус АндреасКонте Абду 82' (Палмер-Браун Эрик ( 82') Агум ЛюсьенШавалерин КсавьеЛопеш Рони 90' (Тибиди Алексис ( 90') Одоберт Уилсон 82' (Угбо Ике ( 82') Бальде Мама  71'  76'
Запасные: Зукру ТангиКуаме РоминигуеЛис МатеушDanel Dongmo
26 февраля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

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