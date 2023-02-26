«Ренн» удержал победный счёт в матче с «Нантом»

После фиаско в Лиге Европы «Ренн» гостил у «Нанта», и в этой встрече фортуна была на его стороне. «Красно-чёрные» гораздо реже соперника обостряли игру, но повели на 20-й минуте после удара Жереми Докю. Победа со счетом 1:0 позволяет «Ренну» подняться на пятое место. «Нант» же остается 13-м.