«Ренн» удержал победный счёт в матче с «Нантом»

После фиаско в Лиге Европы «Ренн» гостил у «Нанта», и в этой встрече фортуна была на его стороне. «Красно-чёрные» гораздо реже соперника обостряли игру, но повели на 20-й минуте после удара Жереми Докю. Победа со счетом 1:0 позволяет «Ренну» подняться на пятое место. «Нант» же остается 13-м.
Протокол игры
|20'Докю Жереми (0:1)
Лафон Альбан•Сентонз Фабьен• 79'Жиротто Андрей•Кастеллетто Жан-Шарль•Хаджам Жауэн•Молле Флоран69' (Мохамед Мостафа (69') •Мутуссами Самуэль84' (Сиссоко Мусса (84') •Чиривелья Педро78' (Гессан Эванн (78') •Блас Людовик•Делор Анди69' (Саймон Мозес (69') •Ганаго Игнатиус85' (Коко Маркус (85') 89'
Запасные: Коршья Себастьен•Дусе Лоанн•Жоао Виктор•Дескамп Реми
Манданда Стив•Спенс Джед•Омари Вармед• 82'Теате Артур•Трюффер Адриен•Майер Ловро64' (Дуэ Дезире (64') •Буриго Бенжамен83' (Мелинг Биргер (83') •Сантамария Батист•Салах Ибрагим64' (Токо-Экамби Карл (64') •Мюинга Арно55' (Гуйри Амин (55') •Докю Жереми56' (Угочукву Лесли (56')
Запасные: Алемдар Доган•Белосьян Женуэль•Родон Джо•Ву Кристофер
26 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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