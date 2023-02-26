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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» удержал победный счёт в матче с «Нантом»

26 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать
Нант
0:1
Ренн
окончен

После фиаско в Лиге Европы «Ренн» гостил у «Нанта», и в этой встрече фортуна была на его стороне. «Красно-чёрные» гораздо реже соперника обостряли игру, но повели на 20-й минуте после удара Жереми Докю. Победа со счетом 1:0 позволяет «Ренну» подняться на пятое место. «Нант» же остается 13-м.

Протокол игры  
Нант0:1Ренн
  20'Докю Жереми (0:1)
Лафон АльбанСентонз Фабьен  79'Жиротто АндрейКастеллетто Жан-ШарльХаджам ЖауэнМолле Флоран 69' (Мохамед Мостафа ( 69') Мутуссами Самуэль 84' (Сиссоко Мусса ( 84') Чиривелья Педро 78' (Гессан Эванн ( 78') Блас ЛюдовикДелор Анди 69' (Саймон Мозес ( 69') Ганаго Игнатиус 85' (Коко Маркус ( 85'  89')
Запасные: Коршья СебастьенДусе ЛоаннЖоао ВикторДескамп Реми
Манданда СтивСпенс ДжедОмари Вармед  82'Теате АртурТрюффер АдриенМайер Ловро 64' (Дуэ Дезире ( 64') Буриго Бенжамен 83' (Мелинг Биргер ( 83') Сантамария БатистСалах Ибрагим 64' (Токо-Экамби Карл ( 64') Мюинга Арно 55' (Гуйри Амин ( 55') Докю Жереми 56' (Угочукву Лесли ( 56')
Запасные: Алемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон ДжоВу Кристофер
26 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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