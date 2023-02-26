«Реймс» легко и быстро разобрался с «Тулузой»

В матче середняков Лиги 1 «Реймс» - «Тулуза» всё было решено к седьмой минуте. Дзюня Ито открыл счет и тут же помог отличиться Маршалу Манетси. Сразу после перерыва Манетси попал в каркас ворот. У соперника со штрафного в штангу зарядил Бранко ван ден Боммен. На 69-й минуте после подачи Ито здорово пробил головой Юнис Абдельамид - 3:0.

«Реймс» остался на 10-м месте, соперник идет следом.