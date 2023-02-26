«Реймс» легко и быстро разобрался с «Тулузой»

В матче середняков Лиги 1 «Реймс» - «Тулуза» всё было решено к седьмой минуте. Дзюня Ито открыл счет и тут же помог отличиться Маршалу Манетси. Сразу после перерыва Манетси попал в каркас ворот. У соперника со штрафного в штангу зарядил Бранко ван ден Боммен. На 69-й минуте после подачи Ито здорово пробил головой Юнис Абдельамид - 3:0.
«Реймс» остался на 10-м месте, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Ито Дзюня4'
|(2:0) Манетси Маршал7'
|(3:0) Абдельамид Юнис68'
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Кейта Шейк88' (Бузи Максим (88') •Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Манетси Маршал78' (Каюсте Йенс (78') •Матусива Азор•Ито Дзюня•Лопи Дион•Флипс Алексис63' (Ван Берген Митчелл (63') •Балогун Фоларин87' (Маолида Мизиан (87')
Дюпе Максим•Деслер Миккел•Руо Антони•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Деягере Брехт66' (Said Hamulic (66') •Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко75' (Генро Денис (75') •Абухляль Закария75' (Онаиву Адо (75') •Даллинга Тийс66' (Бирманчевич Велько (66') •Ратао Рафаэл23' (Шаиби Фарес (23')
Запасные: Каманзи Уоррен•Коста Логан•Кьетил Хауг•Диарра Мусса
26 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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