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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» легко и быстро разобрался с «Тулузой»

26 Февраля 2023 • 18:53 Комментировать
Реймс
3:0
Тулуза
окончен

В матче середняков Лиги 1 «Реймс» - «Тулуза» всё было решено к седьмой минуте. Дзюня Ито открыл счет и тут же помог отличиться Маршалу Манетси. Сразу после перерыва Манетси попал в каркас ворот. У соперника со штрафного в штангу зарядил Бранко ван ден Боммен. На 69-й минуте после подачи Ито здорово пробил головой Юнис Абдельамид - 3:0.

«Реймс» остался на 10-м месте, соперник идет следом.

Протокол игры  
Реймс3:0Тулуза
(1:0) Ито Дзюня4'  
(2:0) Манетси Маршал7'  
(3:0) Абдельамид Юнис68'  
Диуф ЙеваннФоке ТомасКейта Шейк 88' (Бузи Максим ( 88') Абдельамид ЮнисДе Смет ТибоМанетси Маршал 78' (Каюсте Йенс ( 78') Матусива АзорИто ДзюняЛопи ДионФлипс Алексис 63' (Ван Берген Митчелл ( 63') Балогун Фоларин 87' (Маолида Мизиан ( 87')
Запасные: Сирхейс КайЗенели АрберОльеро АлександрХольм НоаДумбия Камори
Дюпе МаксимДеслер МиккелРуо АнтониНиколайсен РасмусСуасо ГабриэльДеягере Брехт 66' (Said Hamulic ( 66') Спирингс СтейнВан ден Бомен Бранко 75' (Генро Денис ( 75') Абухляль Закария 75' (Онаиву Адо ( 75') Даллинга Тийс 66' (Бирманчевич Велько ( 66') Ратао Рафаэл 23' (Шаиби Фарес ( 23')
Запасные: Каманзи УорренКоста ЛоганКьетил ХаугДиарра Мусса
26 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Реймс
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