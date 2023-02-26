«Клермон» после трёх поражений поделил очки со «Страсбургом»

«Клермон» и «Страсбург», представители нижней части таблицы Лиги 1, встретились в 25-м туре. На 35-й минуте гости после «черпака» от Хабиба Диалло. В середине второго тайма Эльбасан Рашани пробивал по воротам и попал в противника, но добивание было результативным - 1:1.

«Клермон», прервавший серию из трех поражений, идет 12-м, а его противник вышел на чистое 15-е место.