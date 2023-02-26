«Клермон» после трёх поражений поделил очки со «Страсбургом»

«Клермон» и «Страсбург», представители нижней части таблицы Лиги 1, встретились в 25-м туре. На 35-й минуте гости после «черпака» от Хабиба Диалло. В середине второго тайма Эльбасан Рашани пробивал по воротам и попал в противника, но добивание было результативным - 1:1.
«Клермон», прервавший серию из трех поражений, идет 12-м, а его противник вышел на чистое 15-е место.
Протокол игры
|34'Диалло Хабиб (0:1)
|(1:1) Рашани Эльбасан65'
Диао Мори•Cheick Oumar Konate• 17'Ветеска Матеуш•Ожье Флоран•Аллевина Джим•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Маньен Йоанн•Гоналон Максим84' (Чам Мухаммед (84') •Хауи Саиф-Эдин•Рашани Эльбасан•Киэ Грежон79' (Андрич Комнен (79')
Селс Матц•Дукуре Исмаэль• 67'Джику Александер• 23'Ле Маршан Максим•Гильберт Фредерик• 44'Соболь Эдуард•Сансон Морган 21'69' (Прчич Саньин (69') •Сиссоко Ибраима•Льенар Димитри86' (Перрен Люка (86') •Гамейро Кевин86' (Мотиба Лебо (86') •Диалло Хабиб
Запасные: Судзуки Юито•Жан Дэни•Дагба Колин•Риссьер Робин
26 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".
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