Рианчо считает, что Головин способен играть в основном составе сборной Испании

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал своё мнение относительно полузащитника «Монако» Александра Головина. Специалист считает, что бывший игрок ЦСКА способен на постоянной основе играть в составе национальной сборной Испании.

«В России всегда были хорошие футболисты и, конечно, некоторые из них могли бы играть в сборной Испании. В Испании не следят за российской лигой, но про Александра Головина многие знают. Он бы точно всегда играл в основном составе сборной Испании», — сказал Рианчо, речь которого передаёт издание «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Александр Головин сыграл в 23 матчах в рамках чемпионата Франции, в которых сумел забить 6 голов и отдать 6 результативных передач на своих партнёров по команде.