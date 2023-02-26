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Чемпионат Франции. Лига 1

Единственный удар в створ «Лорьяна» позволил «Осеру» покинуть зону вылета

26 Февраля 2023 • 16:58 Комментировать
Лорьян
0:1
Осер
окончен

В 25-м туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против аутсайдеров из «Осера». У хозяев поля был большой перевес, но свои моменты они никак не могли реализовать. У гостей же единственное попадание в створ стало голевым и победным. Со штрафного очень красиво и метко пробил Райан Равелсон.

В итоге «Осер» ушел из зоны вылета и на очко поднялся над «красной четверкой». «Лорьян» - седьмой.

Протокол игры  
Лорьян0:1Осер
  57'Равелсон Райан (0:1)
Манноне ВитоСилва Игор 89' (Катлайн Йоанн ( 89') Меите Бамо  56'Тальби МонтассарЛе Гофф ВенсанАбергель Лоран  78'Макенго Жан-Виктор 60' (Понсо Жульен ( 60') Февр Ромен 81' (Дукуре Сирине ( 81') Ле Фе Энцо 81' (Диарра Стефан ( 81') Бамба Дьенг 60' (Ле Бри Тео ( 60') Коне Ибраима
Запасные: Аушиш АдильПоллерсбек ЮлианЙонгва ДарлинИнносент Бонке
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре СулейманЗедатка АкимМенса ГидеонМассенжо Хан-Ноа  78'Туре Бирама  31'Дембеле Сирики  67' 67' (Синайоко Лассин ( 67') Перрен Гаэтан 67' (Эн Готье ( 67') Аблин Маттис 79' (Ньянг М'Байе ( 79')
Запасные: Жанвье ЖульянЛеон ДонованСахи ХамзаМ'Чангама ЮссуфДюжимон РемиОтре Матиас
26 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Лорьян
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