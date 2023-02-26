Единственный удар в створ «Лорьяна» позволил «Осеру» покинуть зону вылета

В 25-м туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против аутсайдеров из «Осера». У хозяев поля был большой перевес, но свои моменты они никак не могли реализовать. У гостей же единственное попадание в створ стало голевым и победным. Со штрафного очень красиво и метко пробил Райан Равелсон.

В итоге «Осер» ушел из зоны вылета и на очко поднялся над «красной четверкой». «Лорьян» - седьмой.