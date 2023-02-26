Единственный удар в створ «Лорьяна» позволил «Осеру» покинуть зону вылета

В 25-м туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против аутсайдеров из «Осера». У хозяев поля был большой перевес, но свои моменты они никак не могли реализовать. У гостей же единственное попадание в створ стало голевым и победным. Со штрафного очень красиво и метко пробил Райан Равелсон.
В итоге «Осер» ушел из зоны вылета и на очко поднялся над «красной четверкой». «Лорьян» - седьмой.
Протокол игры
|57'Равелсон Райан (0:1)
Манноне Вито•Силва Игор89' (Катлайн Йоанн (89') •Меите Бамо• 56'Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран• 78'Макенго Жан-Виктор60' (Понсо Жульен (60') •Февр Ромен81' (Дукуре Сирине (81') •Ле Фе Энцо81' (Диарра Стефан (81') •Бамба Дьенг60' (Ле Бри Тео (60') •Коне Ибраима
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман•Зедатка Аким•Менса Гидеон•Массенжо Хан-Ноа• 78'Туре Бирама• 31'Дембеле Сирики 67'67' (Синайоко Лассин (67') •Перрен Гаэтан67' (Эн Готье (67') •Аблин Маттис79' (Ньянг М'Байе (79')
26 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".
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