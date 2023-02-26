«ПСЖ» строит планы на летнее трансферное окно. Катарские владельцы гранда Лиги 1 рассчитывают к концу лета сократить зарплатную ведомость на 30%. Клубу важно существенно снизить расходы в рамках соглашения с УЕФА об урегулировании ситуации с финансовым фэйр-плей, о чём пишет авторитетное издание The Times.

Источник отмечает, что из-за сложившейся ситуации по крайней мере один из звёздных форвардов может покинуть «ПСЖ». Стоит сказать, что слухи регулярно связывают Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара со сменой клубной прописки.

Действующий контракт Лионеля Месси истекает летом, и аргентинец ещё не договорился с «ПСЖ» о новом соглашении. Килиана Мбаппе продолжают сватать в «Реал». А Неймар, если верить слухам, имеет варианты в Премьер-лиге.