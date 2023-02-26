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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Ле Грэ уволят из федерации футбола Франции

26 Февраля 2023 • 12:42 Комментировать

Глава федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ вскоре покинет свой пост. Как сообщают журналисты Get French Football News, он подаст в отставку с занимаемой должности в ближайший вторник.

Напомним, что Ноэль занимает пост президента федерации футбола Франции с 2011 года. В начале прошлого месяца он отошел от своих обязанностей, в том числе, из-за пренебрежительного комментария о шансах Зинедина Зидана занять пост наставника национальной сборной страны.

На чемпионате мира – 2022 сборная Франции финишировала на втором месте, проиграв в финальном матче команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

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Сборная Франции Ноэль ле Грэ
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