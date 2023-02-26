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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Мбаппе или Бензема: инсайдер раскрыл имя обладателя награды The Best

26 Февраля 2023 • 11:13 Комментировать (2)

Стало известно, кто получит награду The Best по итогам 2022 года. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Франсеск Агилар, обладателем престижного приза станет нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

В споре за награду 35-летний южноамериканец опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе и форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, выигравшего «Золотой мяч».

Приз лучшему футболисту 2021 по версии ФИФА получил нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. В голосовании поляк опередил Мохамеда Салаха и Месси.

Ранее сообщалось, что игроки мадридского «Реала» проигнорируют церемонию ФИФА из-за Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
26 Февраля 2023 в 11:56
Очередной "особенный" вечер для гелевого... А-ха-ха-ха...💃😭....
ilinoize
26 Февраля 2023 в 12:13
Теперь Месси для тебя стал гелевым. Жестоко тебя накрывает
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