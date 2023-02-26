Месси, Мбаппе или Бензема: инсайдер раскрыл имя обладателя награды The Best

Стало известно, кто получит награду The Best по итогам 2022 года. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Франсеск Агилар, обладателем престижного приза станет нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

В споре за награду 35-летний южноамериканец опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе и форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, выигравшего «Золотой мяч».

Приз лучшему футболисту 2021 по версии ФИФА получил нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. В голосовании поляк опередил Мохамеда Салаха и Месси.

Ранее сообщалось, что игроки мадридского «Реала» проигнорируют церемонию ФИФА из-за Месси.